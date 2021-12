FPÖ fordert neue „Rezepte“ gegen Wirtesterben

O’zapft is, heißt es ab Freitag endlich wieder in den Wirtshäusern in Niederösterreich. Dass das diesmal aber auch für einen längeren Zeitraum so bleiben kann, scheint ob der Ausbreitung der Omikron-Variante mehr als ungewiss. „Ein Bekenntnis zu offenen Gasthäusern“ fordern daher die Freiheitlichen ein - Empfehlungen inklusive!