4. und 5. Welle | Hass und Notwehr

Hass und „Notwehr“. Die Impfungen, beziehungsweise der geplante Impfzwang rufen immer lauteren Protest im Land hervor. „Der Ton wird merkbar rauer, und das ist erschreckend. Damit sind nicht die Besorgten gemeint, die bei den Demos friedlich mitmarschieren. Sondern diese kleine Minderheit der radikalsten Impfgegner, die sich selbst als geistige Elite der ,wahrhaft Wissenden´ in dieser Pandemie fühlt“, schreibt „Krone“-Kolumnistin Franziska Trost heute. Diese Minderheit, meint Trost, sehe sich dadurch befugt, „das Recht in die eigene Hand zu nehmen. Gewalt ist da längst kein Tabuthema mehr, sie wird zur ,Notwehr´stilisiert.“ Trost verweist darauf, dass sich diese Wut nicht nur an der Politik, sondern an allen, die sich an die Maßnahmen halten, entlade. „Maskenträger werden angepöbelt, Impfstraßen und Krankenhäuser belagert. Diese Wut wird nun auch Verkäufer, Kellner, Zugbegleiter u. v. m. treffen, die den Lockdown der Ungeimpften ,kontrollieren´ müssen.“ Es sei „eine Zumutung, dass unbescholtene Bürger den Hass dieser radikalen Corona-Leugner fürchten müssen“. Wie werden wir aus diesem Schlamassel herauskommen?