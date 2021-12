Neo-Hartberger Kröpfl: „Mehr als nur Standards“

Der Traum von der Rückkehr in die Bundesliga ist perfekt! Lafnitz-Topscorer Mario Kröpfl, der 27 Oberhausspiele für Klagenfurt und WAC bestritten hatte, hat für zweieinhalb Jahre bei Hartberg unterschrieben. Am Montag ließ sich der 31-jährige Sportlehrer aus Kärnten in der Schule in Wien extra karenzieren: „Denn semiprofessionell geht’s in der Bundesliga nicht mehr!“ Am 7. Jänner geht’s mit Lauftests in Hartberg los, danach will er mit Ex-Lafnitz-Kumpel Christian Klem für das große Ziel kämpfen: „In den letzten vier Frühjahrsrunden wollen wir uns für die Meisterrunde qualifizieren. Gegen Admira, Austria, Sturm und WSG Tirol ist das nicht unmöglich.“