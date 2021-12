Das Stadt-Personal redet kaum mehr mit

Auch im Magistrat der Stadt Salzburg pfuscht Corona weiterhin kräftig in den Betrieb. So ist der Amtsbericht mit den Details der Magistratsreform verspätet fertig geworden. Am Montag hätte er im Stadtsenat beschlossen werden sollen. Aber erst am Freitag haben die Parteien das 27-seitige Papier mit 22-seitiger Beilage erhalten.