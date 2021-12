Mutter rettete 3-jährigen Sohn aus brennendem Auto

Am Montag gegen 12 Uhr lenkte eine 32-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Ried ihren Pkw auf der L1122 Wiesenberger Straße in Taiskirchen im Innkreis. Ihr 3-jähriger Sohn befand sich im Kindersitz auf der Rückbank des Fahrzeuges. Plötzlich bemerkte die Frau einen seltsamen Geruch in ihrem Fahrzeug und blieb stehen, um Nachschau zu halten. Als die Lenkerin ihren Pkw anhielt, rauchte dieser bereits stark aus dem Bereich der Motorhaube. Beim Öffnen der Motorhaube musste sie dann feststellen, dass der Innenraum bereits Feuer gefangen hatte.