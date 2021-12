Impfrate: Der steirische Kampf um Prozente

Der Weg zur gewünschten Durchimpfungsrate ist in so manchem Bezirk dennoch weit: Vor allem der Bezirk Liezen hinkt mit einer Impfquote von 65 Prozent nach wie vor hinterher. Sieben Prozent mehr Geimpfte befinden sich im stärksten Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Insgesamt erhielten fast zwei Drittel der Steirer ihre erste Dosis – mit der Bekanntgabe des Lockdowns für Ungeimpfte im November und dann für alle gab es einen geringen Anstieg. In 28 Prozent der Grünen Pässe findet sich dritte Impfung.