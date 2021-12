„Nehmt uns nicht auch noch den Steuerbonus!“

Nach den Öffnungen, die je nach Bundesland unterschiedlich ausfallen und auf welche die Gastronomie und Hotellerie etwa in Wien sogar bis zum 20. Dezember warten muss, reicht es den Wirten. Sie wollen ein starkes Zeichen der Regierung in Form der niedrigeren Mehrwertsteuer sehen. „Wir haben alles mitgetragen und die Regierung immer unterstützt“, fordern sie dringend eine Entscheidung zur Verlängerung der Senkung auf fünf Prozent. Durch die Lockdowns in diesem Jahr habe die Branche von der Maßnahme bisher nicht voll profitieren können.