Real-Star David Alaba zeigt mit Spende sein Herz!

Beim Programm handelt es sich um den Kampf gegen öffentliche Defäkation. In Nigeria haben etwa 38 Millionen Menschen, vor allem in ländlichen Gegenden, keinen Zugang zu modernen Sanitäranlagen, was sie der Gefahr von Krankheiten aussetzt. Wichtig ist, dass die menschlichen Exkremente nicht mit der Umwelt in Kontakt kommen. Damit kann man das Wasser sauber halten und Durchfallerkrankungen verhindern.