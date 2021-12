Warteschlangen nur vor den Kassen der Skigebiete

Vom Ende des Lockdowns war am Sonntag in Vorarlberg nur wenig zu bemerken. Der große Ansturm auf die Restaurants blieb aus. Das gute Wetter lockte aber Wintersportler aus der ganzen Region in die Skigebiete. Dort kam es - zum Ärger mancher Saisonkartenbesitzer, die ihren 2G-Nachweis bereits erbracht hatten - zu längeren Wartezeiten.