Omikron als neuer Gegner: „Noch zwei Wochen Zeit“

Omikron wohl auch bei uns bald dominierend

In London etwa sei bereits jede dritte Corona-Infektion der neuen Variante geschuldet. Bergthaler erwartet, dass in England bereits Ende der Woche die Mutation die dominierende sein dürfte. Die Wachstumsraten in Dänemark und Südafrika seien ähnlich. Deshalb sei es nur „eine Frage der Zeit, von wenigen Wochen, Ende Dezember, Anfang Jänner, dass wir es hier vor allem mit Omikron zu tun haben“, so Bergthaler am Montag im Ö1-„Morgenjournal“.