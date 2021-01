Wie kommen die Babys in die Pandemie?

In der Pandemie hat nun jeder fünfte Mensch zwischen 14 und 46 Jahren in einer Paarbeziehung einen bestehenden Kinderwunsch aufgeschoben. Kurzarbeit, Jobverlust, Zukunftsängste: Die Pandemie hat Menschen in ihrer Lebensplanung verunsichert. Viele wissen nicht, wie sie die nächsten Monate finanziell über die Runden kommen und fragen sich, ob gerade der richtige Zeitpunkt ist, um schwanger zu werden. Es gibt auch Menschen, die finanziell gut abgesichert sind und im Lockdown einen neuen Kinderwunsch entwickelt haben. Sie sind allerdings in der Minderheit.