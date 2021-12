Tausende Demonstranten und viele Beweggründe

Es war kurz nach 13 Uhr, als sich die Salzburger FPÖ-Chefin Marlene Svazek am Sonntag auf die Bühne am Rande des Christkindlmarktes schwang. Bevor sie zum verbalen Rundumschlag gegen Medien, Bundesregierung und Pandemiemanagement ansetzte, drang noch „Born Free“ von Kidrock aus den Boxen der Musikanlage. Und um genau das ging es auch in ihrer Rede: um die „Freiheit“. Den Geschmack vieler, die an diesem Sonntagnachmittag erschienen waren, um ihrem Ärger Luft zu machen, dürfte sie damit getroffen haben. Was die 29-jährige Landtagsabgeordnete zu sagen hatte, ging nur selten unter „Lügenpresse“- und „Wir sind das Volk!“-Rufen aus der Menge unter. Für Svazek hagelte es Applaus – nicht nur von eingefleischten Freiheitlichen.