Lungauer Skigebiete starten

Auf 70 Pistenkilometern startet der Skibetrieb am 17. Dezember unter Einhaltung der 2-G-Regel. Pünktlich zum Start werden auch Gastronomie und Hotellerie wieder öffnen. Auch im Skigebiet am Fanningberg bei Mauterndorf drehen sich die Drehkreuze ab dem kommenden Freitag wieder. Bereits am vergangenen Wochenende startete das Skigebiet Großeck-Speiereck in die Wintersaison.