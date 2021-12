Landtag: Startschuss für großen Umbau ist gefallen

Neues Konzept für „Forum Landtag“

Und dem will man jetzt mit neuen Angeboten Rechnung tragen. Das „Forum Landtag“ bildet nicht nur einen neuen Eingangsbereich zum Landhausschiff an der Traisen, es bringt interessierten Besuchern mit integrativen und innovativen Technologien die Tätigkeit der Abgeordneten, Kontrollrechte, Gesetzgebungsprozesse sowie die Gewaltenteilung in Niederösterreich näher. Nicht nur Politikvermittlung soll im neuen Forum stattfinden, es wird auch ein multifunktionaler Raum der Begegnung für Veranstaltungen und Diskussionen sein.