Luxusschlitten krachte gegen Haus: Wer war Lenker?

Spektakulärer Unfall in der Nacht auf Sonntag im Tiroler Unterland: Der Lenker eines SUVs verlor in Kirchberg (Bezirk Kitzbühel) die Kontrolle über den Wagen, touchierte einen Zaun und krachte schließlich frontal gegen eine Hausmauer. Im Fahrzeug saßen drei junge Männer - zwei waren stark betrunken, einer besitzt keinen Führerschein. Wer am Steuer saß, ist bis dato noch unklar.