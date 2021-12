Der Steinmetz mit den filigranen Händen

Lauter Einzelstücke

In ungezählten Variationen hat der Künstler das Geschehen an der Krippe schon ausformuliert und dargestellt. Ironische Assistenzfiguren, die in der Weihnachtserzählung gar nicht vorkommen, hat er dazugedacht. Wie zum Beispiel eine strickende Oma auf einer Bank, die dann diskret in der Krippe verschwindet. Auf die Ausgestaltung der Figuren legt er besonderes Augenmerk. „Der Faltenwurf im blauen Mantel des Kaspar muss stimmen.“ Die winzige Krone schneidet er aus Goldfolie aus. Ein silbernes Weihrauchfass, das lediglich daumengroß ist, baumelt am Arm. Er hat es von einem Pfarrer geschenkt bekommen. „Ich gehe immer mit offenen Augen durch die Gegend, deute Materialien um. Das und das könnte ich zum Beispiel als Verzierung für einen Kamelsattel verwenden.“ Keine Figur in Blenkes Werkstatt gleicht der anderen. „Ich kann gar nicht zwei identische Stücke machen. Das ist kein Bausatz ,Made in China’ - und gerade das ist das Schöne an dieser Arbeit.“