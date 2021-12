Stöcke verloren, ins Tal geflogen

Eigentlich hätte es für den 60-jährigen Oberösterreicher eine entspannte Skitour am Freitagnachmittag werden sollen. Er startete in Hintersee eine Skitour über die Feichtensteinalm auf den Regenspitz. Aufgrund von Problemen mit seinen Haftfellen brach er jedoch die Tour am Nordgrad, etwa hundert Meter unterhalb des Gipfels ab. Bei der Abfahrt im sehr steilen Gelände stürzte er mehrmals und verlor dabei seine Skistöcke. Daraufhin wurde er vom Team des Einsatzhubschraubers „Libelle“ mit dem Seil aus der Nordflanke des Regenspitz unverletzt geborgen und ins Tal geflogen.