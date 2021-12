Mitarbeiter werden rasch neuen Arbeitgeber finden

65 Mitarbeiter in Linz müssen bei bet-at-home.com nach der Einstellung des Online-Casino-Geschäfts in Österreich bis Mitte April 2022 gehen - das ist ein Viertel der aktuellen Belegschaft in der Landeshauptstadt. Der Online-Sportwetten- und -Gaming-Anbieter macht sich um die, die gehen müssen, keine Sorgen.