Wettanbieter baut in Linz 65 Mitarbeiter ab

Der Oberste Gerichtshof in Österreich hatte gegen eine maltesische Konzerngesellschaft entschieden, die deshalb das Angebot des Online-Casinos für Kunden in Österreich im Oktober 2021 eingestellt hat. Der damit verbundene Umsatzrückgang und entstehende Verluste zwangen bet-at-home.com nun zum radikalen Schnitt: 65 Mitarbeiter am Standort in Linz werden abgebaut, die Kosten werden damit drastisch gesenkt.