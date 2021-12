EU nimmt 40.000 Flüchtlinge aus Afghanistan auf

„Beeindruckender Akt der Solidarität“

Einem Brief der EU-Innenkommissarin Ylva Johansson zufolge gibt es ganz konkret 38.146 Zusagen - den größten Anteil mit rund 25.000 Flüchtlingen will Deutschland aufnehmen. „Ich denke, dass dies ein beeindruckender Akt der Solidarität ist“, so Johansson nach dem Treffen der Innenminister in Brüssel.