Hämmerle jagt beim Heimweltcup gleich zwei Triple

„Den Rückstand kann ich mir fast nur mit dem Material erklären“, sagt der Heeressportler, der bereits beim Auftakt in China vom Speed der Kanadier - insbesondere in der Quali - überrascht wurde. „Wir werden unsere Lehren daraus ziehen“, lächelt Izzi. „Fürs Rennen mach ich mir keine Sorgen. Auch wenn der eine oder andere ein schnelleres Brett haben sollte, werde ich so lästig sein, dass es am Ende knapp wird.“ Sprich, dass er um seinen 14. Weltcupsieg mitfahren kann.