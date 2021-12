Hinweise erbeten: Wanderer kehrte nicht zurück

Für die Angehörigen muss es der schlimmste Albtraum sein, nicht zu wissen, was mit dem Mann passiert ist oder wo er sich eventell aufhält. Seit 22. Juni 2021 wird der 81-Jährige aus Haus im Ennstal vermisst. Der Pensionist hatte eine Wanderung auf den Hauser Kaibling unternommen, war danach in seine Wohnung zurück gekehrt. Und zog am Abend erneut in Richtung Hauser Kaibling los. Dann verliert sich seine Spur.