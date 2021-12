5663 Corona-Neuinfektionen, 58 weitere Todesfälle Kopieren

So sehen die Zahlen der Corona-Neuinfektionen (Stand: Mittwoch, 9.30 Uhr) in den Bundesländern aus: Am meisten neue Fälle gibt es in Wien, dort wurden 1050 gemeldet. Oberösterreich verzeichnet 956 Neuinfektionen, die Steiermark 850 und Niederösterreich 694. In Tirol gibt es 633 neue Fälle, in Vorarlberg 588 und 412 in Salzburg. Am wenigsten Neuinfektionen wurden in Kärnten mit 358 und im Burgenland mit 122 gemeldet.