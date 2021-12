Masken-Streit an bayrischer Tankstelle eskaliert

Ein Streit um die Maskenpflicht ist in der Nacht auf Donnerstag an einer Tankstelle in Bayern vollkommen eskaliert. Ein Autofahrer wollte zunächst ohne Maske seine Rechnung in Höhe von 37 Euro bezahlen. Als er vom Tankwart auf die Maskenpflicht hingewiesen wurde, wollte er ohne zu bezahlen wegfahren.