Autopanne auf Straße ließ Schlepper auffliegen

Fahrer werden in Litauen angeheuert

Geschnappt werden konnte auch der Fahrer. Es handelt sich wie schon öfter in der Vergangenheit um einen Mann aus Litauen. Daher wird vermutet, dass die eigentlichen Drahtzieher der Schlepperfahrten in Litauen gezielt Lenker anheuern und diesen Geld oder Drogen versprechen, wenn diese die Fahrten durchführen.