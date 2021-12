90 Kilo weniger: So sieht John Goodman jetzt aus!

Es heißt, der frühere „Roseanne“-Darsteller hat in den vergangenen Jahren an die 90 Kilogramm abgenommen und wiege nun auch nur noch 90 Kilogramm. Der 69-Jährige fühlt sich offensichtlich rundum wohl mit seinen neuen Konturen. Fit und bestens gelaunt zeigte er sich in Los Angeles in einem locker sitzenden Sakko zu beinahe schlabbrigen Jeans und einem orangefarbene Pulli.