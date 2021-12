Polizei-Alarm nach wildem Streit im Asylquartier

Immer wieder Ärger

Noch in schlechter Erinnerung ist den mit seinem Fall betrauten Beamten, als der Beschuldigte - wieder hatte er zu viel Alkohol intus - vor eineinhalb Jahren in einer Unterkunft im Südburgenland einen Gast mit derben Worten und einem Messer in der Hand bedrohte. Der rabiate Mann löste prompt einen Polizeieinsatz aus. Danach wurde er in eine spezielle Betreuungseinrichtung nach Graz gebracht.