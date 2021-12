„Expeditions: Rome“ startet Feldzug am 20. Jänner

Jetzt ist es offiziell: Am 20. Jänner 2022 bringen Entwickler Logic Artitsts und Publisher THQ Nordic nach „Expeditions: Conquistador“ und „Expeditions: Viking“ mit „Expeditions: Rome“ den neuesten Ableger ihrer beliebten Rollenspiel-Serie auf den PC. Gamer schlüpfen in der mehr als 50-stündigen Kampagne in die Rolle eines jungen Legaten der römischen Legion, der die Macht des Imperiums in rundenbasierten Kämpfen „in alle Ecken der Welt tragen wird“ - von den strahlend blauen Küsten Griechenlands bis in die dunkelsten Wälder Galliens. Wir zeigen den neuesten Trailer.