Schieflage bei Maskenkontrolle

Sie sind wieder in Mode, die regelmäßigen Demonstrationen. Man wird ein wenig an die Zeiten erinnert, als im Jahr 2000 regelmäßig gegen die schwarz-blaue Koalition auf die Straße gegangen wurde. Primär linke Berufschaoten, die gegen die FPÖ protestierten. Anfang 2002 hörte dieser „Wochenspaß“ (man löste ja mit Freude stets ein Verkehrschaos am Ring in Wien aus) auf.