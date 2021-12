Graz: Keine Gebühren-Erhöhung und billigere Öffis

Öffis werden günstiger

Darüberhinaus will man die Tarife für den Öffentlichen Verkehr spürbar reduzieren. Man müsse zwar noch auf die Budgetzahlen warten, eine Reduktion von derzeit 315 auf künftig 250 Euro oder weniger lautet das deklarierte Ziel. „So steht es ja auch in unserem Koalitionspapier geschrieben“, so Sprecher Georg Fuchs. „Damit wollen wir erreichen, dass möglichst viele Bewohner auf Bus und Bim umsteigen.“