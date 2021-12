Diebe stahlen 100 Nikolo-Sackerln aus Pfarrhof

Großes Entsetzen herrschte am Wochenende in der Pfarre Amstetten Herz Jesu (Niederösterreich). Unbekannte hatten sich in den Pfarrhof geschlichen und 100 Nikolo-Sackerln gestohlen. Trotz des traurigen Zwischenfalls konnte die Festmesse am Sonntag aber wie geplant abgehalten werden, die örtliche Jungschar krempelte die Ärmel hoch.