Bisher mehr Verkehrstote als im letzten Jahr

Der nunmehrige harte Lockdown bremst das Leben nicht in der Form ab, wie es frühere taten. Allein in der vergangenen Woche starben laut den vorläufigen Zahlen des Innenministeriums drei Pkw-Lenker, ein Fußgänger und ein Lenker eines Klein-Lkws. Vermutliche Hauptunfallursachen waren in drei Fällen Unachtsamkeit beziehungsweise Ablenkung.