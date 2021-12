Heiß-kalte Einsätze für die Hohenemser Feuerwehr

Am Samstagnachmittag um kurz vor 17 Uhr wurde die Feuerwehr Lustenau von ihren Hohenemser Kollegen alarmiert und um Unterstützung mit ihrer Hochleistungspumpe gebeten. Der Grund: Der Emsreutebach war in Folge einer Verklausung unter einer Brücke über die Ufer getreten. Mit vereinten Kräften gelang es schließlich, die nasskalte Gefahrensituation in den Griff zu bekommen.