„Zusammenlernen“ sucht Schüler und auch Lehrer

Vor allem sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen, die in der Pandemie durch Quarantäne und Homeschooling etwas den Anschluss verloren haben, will man helfen. Der Plan ist, die Schüler und die Lehrer, die aber natürlich keine ausgebildeten Pädagogen sein müssen, in virtuellen „Lernräumen“ zusammenzubringen. „Dort können auch Materialien hochgeladen werden“, sagt Nicole Sonnleitner von „dieziwi“ und bedankt sich bei Studierenden der Linzer Pädagogischen Hochschule, die beim Projekt mit an Bord sind.