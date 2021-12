Der Impfbus kommt jetzt vor die Schulen

Direkt vor oder in die Schulen Oberösterreichs kommen nun Ärzte- und Sanitäterteams, um bei den Jüngsten die Corona-Impfung voranzutreiben. In den vergangenen drei Wochen gab’s bereits bei 46 Schulen das Angebot, das 2160 Schüler – 460 mehr als angemeldet – nutzten. Vor allem Über-Zwölfjährige, weil für die Jüngeren der Impfstoff erst seit rund einer Woche offiziell zugelassen ist. Seither ist auch die Nachfrage bei den Kleinsten groß – mit Stand Freitag waren in Oberösterreich 7965 Fünf- bis Elfjährige gepikst und am Samstag gab’s auch Angebote, also sind es jetzt schon mehr als 8000.