Astronautin soll Loch in die ISS gebohrt haben

Die NASA hat jedoch eine alternative Erklärung parat: So gelte es als wahrscheinlicher, dass das mysteriöse Loch bereits vor dem Sojus-Start auf der Erde entstanden sei - etwa durch eine Ungeschicklichkeit eines Monteurs. Auch dem Verdacht sei man nachgegangen, so Roskosmos - in dem Fall hätte die Raumkapsel jedoch die üblichen Tests vor dem Start nicht bestanden. Die genauen Untersuchungsergebnisse wollte die Agentur jedoch nicht veröffentlichen.