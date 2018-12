Mysteriöses Loch an „Sojus“-Kapsel untersucht

Kapsel soll in Kürze zur Erde zurückfliegen

Gerst und zwei Kollegen sollen in gut einer Woche mit der beschädigten Kapsel zur Erde zurückkehren. Diese sei „bereit, nach Hause zu kommen“, sagte ein NASA-Sprecher. Die Schutzschicht der „Sojus“ erhitzt sich beim Eintritt in die Erdatmosphäre auf mehr als 1000 Grad Celsius, bevor Fallschirme den Fall vor der Landung in Kasachstan abbremsen.