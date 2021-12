Bezirk Reutte holt bei Öffi-Verkehr auf

Mit Sammeltaxi in die Täler

„Mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember gibt es tatsächlich deutliche Verbesserungen, insbesondere in den Abendstunden“, berichtet LHStv. Ingrid Felipe. So werde es eine zusätzliche Anbindung des Außerferns an den Verkehrsknoten Imst geben. Felipe: „Der Railjet, der um 22.20 Uhr in Imst hält, hat künftig eine öffentliche Anschlussverbindung weiter nach Reutte.“ Somit sei beispielsweise eine direkte Verbindung von Wien mit der Abfahrt 17.30 Uhr mit nur einem Umstieg in Imst nach Reutte in nur rund sechs Stunden Reisezeit möglich.