Steirischer Kriminalist zweigte Drogen-Geld ab

Ein 47-jähriger Kripo-Beamter stand heute in Graz vor Gericht: Er soll 11.000 Euro, die bei Drogen-Razzien sichergestellt worden waren, nicht an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, sondern in die eigene Tasche gesteckt haben. Er wurde zu elf Monaten bedingter Haft (nicht rechtskräftig) verurteilt.