Enteignungspläne wegen Radweg regen Anrainer auf

Keine Bürgerbeteiligung

Weil es keine Antworten gibt, erhöht nun Liste-Fritz-GR Thomas Mayer den Druck mit einer Anfrage an BM Georg Willi. „Man redet nicht mit den betroffenen Menschen und macht hinter verschlossenen Türen Nägel mit Köpfen. Ein ähnliches Problem haben Willi, StR. Schwarzl und Co. bereits bei den geplanten Enteignungen in der Erika-Cremer-Straße geschaffen, jetzt machen sie den gleichen Fehler in Hötting wieder“, sagt Mayer.