Corona: R-Wert erstmals seit neun Wochen unter 1

Im Burgenland, in Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Wien liegt die effektive Reproduktionszahl unter 1. In Kärnten, der Steiermark und Vorarlberg liegt sie um 1, geht aus dem Update hervor. Die Anzahl der täglich neu diagnostizierten Fälle sei in allen Bundesländern auf einem erhöhten Niveau, konstatierten die Experten.