Corona-Erstimpfungen gehen wieder deutlich zurück

Silvester-Impfung angeboten

Die Steiermark versucht einiges, um das Impfen attraktiv zu machen. Seit Donnerstag ist die Station in Premstätten in die größere Schwarzl-Halle gezogen, in Graz hat am Freitag eine zweite Impfstraße in der Messehalle D eröffnet. Am Dienstag folgt eine Impfstraße in Mürzzuschlag. Und Wlattnig blickt bereits auf den Silvestertag: Dort sind alle Impfstraßen von 10 bis 20 Uhr eröffnet, „wenn sich jemand noch im alten Jahr schützen will“.