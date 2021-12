Es braucht eine Million Impfungen pro Woche

Die Impfpflicht bleibt abseits von innenpolitischen Personalrochaden das zentrale Thema. Das Virus ist resistenter als Amtsträger. Corona und die Impfpflicht. Österreich ist Vorreiter in der EU. Man blickt interessiert auf die Alpenrepublik. Erwägt Nachahmung. In einigen Tagen, im Idealfall zu Nikolo am 6. Dezember, soll ein Gesetzesentwurf vorliegen, der vier Wochen lang in Begutachtung sein soll. Ehe er von Parlament und Bundesrat abgesegnet wird.