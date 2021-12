Die Schoko-Fabrik lockt nur wenige Naschkatzen an

Die Mega-Pleite der Salzburg Schokolade GmbH ist um eine Facette reicher. Masseverwalter Johannes Hirtzberger lässt vorerst bis zum 13. Dezember – dem Tag, an dem die Berichtstagsatzung am Landesgericht Salzburg stattfindet – weiter produzieren. Wie es danach weitergeht, ist unklar. Möglich wäre, dass die Grödiger auch einen Investor an Bord holen und einen Neustart wagen – wie berichtet, brachten coronabedingte Umsatzrückgänge und stark steigende Rohstoffpreise den Betrieb in Schieflage.