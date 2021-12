Salzburg Schokolade: Teilversammlungen starten nun

Betriebsräte und Gewerkschaft starten am Donnerstag in Grödig in der insolventen Salzburg Schokolade mit Teilversammlungen. Von 8 bis 17 Uhr können dabei die Mitarbeiter ihre Anträge für den Insolvenz-Entgelt-Fonds stellen - bisher wurden die Gehälter für November und das Weihnachtsgeld nicht überwiesen.