Extrem hohe Inzidenz bei den Ungeimpften in OÖ

Die Zahl der Intensivpatienten in Oberösterreich steigt zwar aktuell weiter, doch der Höhepunkt der vierten Welle dürfte laut Prognosen vom Bund in Oberösterreich bereits erreicht worden sein. In den nächsten beiden Wochen soll die Zahl der Intensivpatienten deutlich von 140 auf rund 80 sinken. Auch die täglichen Neuinfektionen sollen laut Prognosen stark zurückgehen. Eine neue Detailanalyse der Infektionslage in Oberösterreich zeigt indes, dass die 7-Tages-Inzidenz unter den Ungeimpften fünf- bis sechsmal höher ist als unter den Geimpften. Aktuell liegt die Inzidenz unter den Ungeimpften demnach bei 2513, unter dem geimpften Teil der Bevölkerung bei 403. Auch zum Höchstwert der 7-Tages-Inzidenz unter den Ungeimpften am 21. November war diese mit 3285 sechsmal höher als unter geimpften Personen mit 516.