Seit Monaten Eiertanz um Hunde in Tierpension

Nur leere Versprechen

Doch schon bald begann der Eiertanz: Per Telefon teilte der Besitzer mit, dass er die Vierbeiner erst einen Tag später abholen könne. Tags darauf gab es das gleiche Spiel, am nächsten Tag ebenfalls. Schließlich wurde nur noch per Handy-Nachrichten kommuniziert. Wieder und wieder versprach der Mann, seine Tiere abzuholen und die immer weiter steigenden Kosten zu begleichen. Per WhatsApp schickte er sogar Fotos vom Geld, tauchte laut Schandl aber nicht bei den vereinbarten Treffpunkten auf.