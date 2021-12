Corona-Demo legt Grazer Innenstadt lahm

Um 13 Uhr begann noch alles ganz harmlos. Einige wenige Demonstranten skandierten friedlich im Grazer Landhaushof. Doch innerhalb von einer Stunde schwoll das Ganze zu einer riesigen Menge an Protestierenden an. Dicht aneinandergedrängt, viele ohne Mundschutz. Rasch wurde der Platz zu eng, hunderte Menschen standen in der Herrengasse an, um noch an der Kundgebung teilzunehmen.