UVC Ried verliert Challenge-Cup-Hinspiel mit 0:3

Die Männer von UVC Ried haben am Dienstag das Hinspiel der zweiten Challenge-Cup-Runde klar verloren. Die Oberösterreicher mussten sich dem Schweizer Klub Volley Schönenwerd zu Hause mit 0:3 (-22,-24,-17) beugen und haben damit für das Rückspiel am 8. Dezember nur noch Außenseiterchancen. In den ersten beiden Sätzen waren die Hausherren noch ebenbürtig, im dritten Durchgang setzten sich die Schweizer aber immer besser in Szene.