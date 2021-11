Antigentests ab 1. Dezember in den Impfzentren

Bitte warten!

Es wird empfohlen, bis zur Auswertung des Testergebnisses - diese dauert etwa 15 Minuten - vor Ort zu bleiben. Lautet das Testergebnis „nicht nachweisbar“, erhält man per E-Mail ein Testzertifikat, das im Sinne der 3G-Regel am Arbeitsplatz 24 Stunden gültig ist.

Im Fall eines positiven Testergebnisses wird man vor Ort oder telefonisch darüber informiert. Personen mit einem positiven Antigen-Schnelltest sollen sich umgehend nach Hause begeben, sich selbst isolieren und die Nummer 1450 anrufen. Sie erhalten dann einen Termin für eine PCR-Beprobung in einer Teststraße des Roten Kreuzes und werden von der zuständigen Gesundheitsbehörde abgesondert.